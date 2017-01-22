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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 03:12

نشرة خاصة استمرار التساقطات المطرية والثلجية بمناطق المملكة

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نشرة خاصة استمرار التساقطات المطرية والثلجية بمناطق المملكة 2017-01-22
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