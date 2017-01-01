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بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 03:05

بفيديو كاميرا المراقبة وبوجه مكشوف.. شفار سرق موطور من أمام محله

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شفار خطير شفر موطور من أمام محله بارطاجيو باش يتشد
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