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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 00:26

الفنان الكوميدي الشرقي يتحدث عن المنتخب..منين كنشوفو الملايير كتخسر على المنتخب كنمرضو إيلا محقوش نتائج مزيانة

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الفنان الكوميدي الشرقي ..منين كنشوفو الملايير كتخسر على المنتخب كنمرضو إيلا محقوش نتائج مزيانة
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