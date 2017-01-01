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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 22:04

بالفيديو | مومو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الكوميدي المغربي '' جاد المالح '' الذي يستعد لتقديم عرضه الجديد ''oh my Gad'' في الولايات

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Good luck for Gad Elmaleh (Oh My Gad ) 11th February Carnegiehall New York City Usa
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