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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 13:55

بالفيديو.. ترامب يستمع للقرآن والقارئ يمرر رسالة ذكية إلى الرئيس الأمريكي الجديد

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Donald Trump Listens to the Quran
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