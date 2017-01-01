 إلى ضاربو ''عمامك مع خوالك '' مع من تجي ...أجوبة طريفة (الموت ديال الضحك) ﻿

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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 13:02

إلى ضاربو ''عمامك مع خوالك '' مع من تجي ...أجوبة طريفة (الموت ديال الضحك)

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إلى ضاربو عمامك مع خوالك مع من تجي ...أجوبة طريفة (الموت ديال الضحك)
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أمس 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

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