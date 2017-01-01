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بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 18:59

بالفيديو و في أول خروج إعلامي:أم التوأم نسمة و نسيمة تبكي و تُفجر حقائق صادمة..بناتي تخلاو عليا ولاحوني فالزنقة وهاعلاش..قصة مؤثرة للمساعدة

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أم التوأم نسمة و نسيمة تبكي و تُفجر حقائق صادمة..بناتي تخلاو عليا ولاحوني فالزنقة وهاعلاش..قصة مؤثرة
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