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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 16:41

حصري..أول فيديو لعائلة مراد يلدريم قبل حفل الزفاف وهافين كاين الإقامة ديالهم فكازا..شوفو العائلة و الفنانين التركيين ليغادي يحضروا العرس

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حصري..أول فيديو لعائلة مراد يلدريم قبل حفل الزفاف وهافين كاين الإقامة ديالهم فكازا
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