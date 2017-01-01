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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 00:12

الحصاد اليومي : الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة

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الحصاد اليومي : الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري
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