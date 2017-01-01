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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 16:40

مغربي طالع ليه الدم:مبقيناش كنقدرو ناكلو حتا البيض و مطيشة مع هاذ الغْلا

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مغربي طالع ليه الدم:مبقيناش كنقدرو ناكلو حتا البيض و مطيشة مع هاذ الغْلا
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