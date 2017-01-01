 بالفيديو.. ولادة خمسة توائم من أم إفريقية بالبيضاء ﻿

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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 15:54

بالفيديو.. ولادة خمسة توائم من أم إفريقية بالبيضاء

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ولادة خمسة توائم من أم إفريقية بالبيضاء
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اليوم 12:41 GMT

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