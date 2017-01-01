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بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 14:05

بالفيديو.. شاهد تفاعل المُصلين مع الملك محمد السادس خلال صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الخليل بالدار البيضاء

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شاهد تفاعل المُصلين مع الملك محمد السادس خلال صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الخليل بالدار البيضاء
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