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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 17:31

مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر

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مغربي حاقد على المغاربة..قتلونا بالزيادات بغاونا نتلاحو فالبحر
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