 شهادة صادمة ممزوجة بالدموع لأخت الشابة "هدى" التي قتلها خطيبها بالدار البيضاء..خطف ليا ختي وداها فطاكسي وقتلها وهاكيفاش ﻿

آخر الأخبار

بالصور .. البوتشيشيون يودعون شيخهم في جنازة مهيبة و شوف تيفي تنفرد بنشر أسماء الشخصيات التي حضرت الجنازة | مجتمع

بالصور .. "البوتشيشيون" يودعون شيخهم في جنازة مهيبة و "شوف تيفي" تنفرد بنشر أسماء الشخصيات التي حضرت

صادم ...مسؤول بأحد الفنادق المصنفة بالداخلة يحتجز مسؤولاً نقابياً في مكتبه ويهدده بتلفيق تهمة إختلاس 30 مليون | حوادث و حقوق

صادم ...مسؤول بأحد الفنادق المصنفة بالداخلة يحتجز مسؤولاً نقابياً في مكتبه ويهدده بتلفيق تهمة

الفنان عبد الله الداودي يوضح ما جرى في سهرة باريس ليلة رأس السنة بالملهى الذي كان متواجدا فيه سعد لمجرد قبل اعتقاله | ثقافة و فنون

الفنان عبد الله الداودي يوضح ما جرى في سهرة باريس ليلة رأس السنة بالملهى الذي كان متواجدا فيه سعد

ضربة الكاو للبوليساريو: الملك محمد السادس يبدأ جولته الإفريقية الثالثة لمعاقل البوليساريو وسط إستعدادات لاستقبال تاريخي لجلالته بجنوب السودان | بوليتيك

ضربة ''الكاو'' للبوليساريو: الملك محمد السادس يبدأ جولته الإفريقية الثالثة لمعاقل البوليساريو وسط

سكوب و بالصورة.. الفنان محمد رضى في صورة مثيرة مع صديقة سعد لمجرد لورا | ثقافة و فنون

سكوب و بالصورة.. الفنان محمد رضى في صورة مثيرة مع صديقة سعد لمجرد ''لورا''

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي | مجتمع

وضع قنطرة حديدية جديدة على وادي العبيد ببني ملال لفك العزلة عن العالم القروي

بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط | حوادث و حقوق

بالصور.. بعد جريمة البيضاء..شاب آخر يحاول قتل طليقته بالرباط

بالفيديو...إنفجار ضخم بخط للغاز الطبيعي بأمريكا | دولي

بالفيديو...إنفجار ضخم بخط للغاز الطبيعي بأمريكا

بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات كناوة | بوليتيك

بالفيديو : المغرب يُودع السفير الأمريكي على ايقاعات ''كناوة''

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 15:46

شهادة صادمة ممزوجة بالدموع لأخت الشابة "هدى" التي قتلها خطيبها بالدار البيضاء..خطف ليا ختي وداها فطاكسي وقتلها وهاكيفاش

إعلانات
شهادة صادمة ممزوجة بالدموع لأخت الشابة هدى التي قتلها خطيبها بالدار البيضاء
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

في قلب منزل الشابة هدى التي قتلها صديقها بحي الولفا بالبيضاء ..بكاء /ألم/حسرة(فيديو جد مؤثر) | بــووز

في قلب منزل الشابة ''هدى'' التي قتلها صديقها بحي الولفا بالبيضاء ..بكاء /ألم/حسرة(فيديو جد مؤثر)

تصريح طريف من شاب مغربي حول الزواج بالأجنبيات..إيلا تزوجتي بكاورية بحالة تزوجتي بمونيكة وهاعلاش | بــووز

تصريح طريف من شاب مغربي حول الزواج بالأجنبيات..إيلا تزوجتي بكاورية بحالة تزوجتي بمونيكة وهاعلاش

لأول مرة الفنان مروان حيداوي يكشف كيف تعرف على زوجته الأمريكية و هاشنو قال ليها | بــووز

لأول مرة الفنان مروان حيداوي يكشف كيف تعرف على زوجته الأمريكية و هاشنو قال ليها

أول فيديو من قلب مسرح الجريمة.. لحظات قليلة بعدما قتل شاب صاحبتو بلولفة في مدينة الدار البيضاء | بــووز

أول فيديو من قلب مسرح الجريمة.. لحظات قليلة بعدما قتل شاب صاحبتو بلولفة في مدينة الدار البيضاء

في المغرب و بمكناس.. أم تبكي ابنتها ابتسام:حيث معنديش باش نعالج بنتي كنربطها بالسناسل وأنا خدامة غير فالديور..بغيت الملك هو لِينقدني | بــووز

في المغرب و بمكناس.. أم تبكي ابنتها ابتسام:حيث معنديش باش نعالج بنتي كنربطها بالسناسل وأنا خدامة غير فالديور..بغيت الملك هو لِينقدني

بعد زواجه من أمريكية..الفنان مروان حيداوي يرد على الشاب الذي روج أنه طليق زوجته..كون كانت مرتي مغربية مكنتش غادي نتعرض لهجوم وانا مباغيش نخلق البوز | بــووز

بعد زواجه من أمريكية..الفنان مروان حيداوي يرد على الشاب الذي روج أنه طليق زوجته..كون كانت مرتي مغربية مكنتش غادي نتعرض لهجوم وانا مباغيش نخلق البوز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو.. شوفو السحور اللي لقاو في مقبرة بمدينة قلعة السراغنة | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

صادم وبالفيديو.. شوفو السحور اللي لقاو في مقبرة بمدينة قلعة السراغنة

بالصور .. البوتشيشيون يودعون شيخهم في جنازة مهيبة و شوف تيفي تنفرد بنشر أسماء الشخصيات التي حضرت الجنازة | مجتمع

بالصور .. "البوتشيشيون" يودعون شيخهم في جنازة مهيبة و "شوف تيفي" تنفرد بنشر أسماء الشخصيات التي حضرت

صادم ...مسؤول بأحد الفنادق المصنفة بالداخلة يحتجز مسؤولاً نقابياً في مكتبه ويهدده بتلفيق تهمة إختلاس 30 مليون | حوادث و حقوق

صادم ...مسؤول بأحد الفنادق المصنفة بالداخلة يحتجز مسؤولاً نقابياً في مكتبه ويهدده بتلفيق تهمة

الفنان عبد الله الداودي يوضح ما جرى في سهرة باريس ليلة رأس السنة بالملهى الذي كان متواجدا فيه سعد لمجرد قبل اعتقاله | ثقافة و فنون

الفنان عبد الله الداودي يوضح ما جرى في سهرة باريس ليلة رأس السنة بالملهى الذي كان متواجدا فيه سعد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهادة صادمة ممزوجة بالدموع لأخت الشابة هدى التي قتلها خطيبها بالدار البيضاء..خطف ليا ختي وداها فطاكسي وقتلها وهاكيفاش | بــووز
منذ 2 ساعات

شهادة صادمة ممزوجة بالدموع لأخت الشابة "هدى" التي قتلها خطيبها بالدار البيضاء..خطف ليا ختي وداها فطاكسي وقتلها وهاكيفاش

في قلب منزل الشابة هدى التي قتلها صديقها بحي الولفا بالبيضاء ..بكاء /ألم/حسرة(فيديو جد مؤثر) | بــووز

في قلب منزل الشابة ''هدى'' التي قتلها صديقها بحي الولفا بالبيضاء ..بكاء /ألم/حسرة(فيديو جد مؤثر)

عملية سرقة مباشرة بمدينة القنيطرة | زووم

عملية سرقة مباشرة بمدينة القنيطرة

بلاغ رئيس الحكومة بنكيران حول مادة التربية الإسلامية | قنوات أخرى

بلاغ رئيس الحكومة بنكيران حول مادة التربية الإسلامية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.