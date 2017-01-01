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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 14:27

عملية سرقة مباشرة بمدينة القنيطرة

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عملية سرقة مباشرة بمدينة القنيطرة وسارق قيد البحث
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