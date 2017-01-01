ارتفاع قياسي لدرجة حرارة كوكب الأرض ﻿

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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 07:41

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أمس 16:51 GMT

عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه

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