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بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 02:20

أوباما يخفف حكما بالسجن بحق مسرب وثائق سرية

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أوباما يخفف حكما بالسجن بحق مسرب وثائق سرية
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أمس 16:51 GMT

عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه

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