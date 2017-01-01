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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 19 يناير 2017 / 00:31

لأول مرة الفنان مروان حيداوي يكشف كيف تعرف على زوجته الأمريكية و هاشنو قال ليها

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لأول مرة الفنان مروان حيداوي يكشف كيف تعرف على زوجته الأمريكية و هاشنو قال ليها
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أمس 16:51 GMT

عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه

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