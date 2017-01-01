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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 21:01

بعد زواجه من أمريكية..الفنان مروان حيداوي يرد على الشاب الذي روج أنه طليق زوجته..كون كانت مرتي مغربية مكنتش غادي نتعرض لهجوم وانا مباغيش نخلق البوز

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بعد زواجه من أمريكية..الفنان مروان حيداوي يرد على الشاب الذي روج أنه طليق زوجته
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