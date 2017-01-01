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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 18:08

مول الدلاحة يناشد القلوب الرحيمة..جاني السرطان و حيْدو ليا مسارني كاملين وحتا واحد مَعْقَلْ عليا

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مول الدلاحة يناشد القلوب الرحيمة..جاني السرطان و حيْدو ليا مسارني كاملين وحتا واحد مَعْقَلْ عليا
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اليوم 16:51 GMT

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