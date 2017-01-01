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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 14:39

الميلودي لشوف تيفي:عادي الراجل يخون مرتو المصيبة هي المْرا تخون راجلها

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الميلودي لشوف تيفي:عادي الراجل يخون مرتو المصيبة هي المْرا تخون راجلها
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