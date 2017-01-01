 بالفيديو و لأول مرة..طليق الفنانة سميرة سعيد يكشف لأول مرة سبب انفصالهما‎ ﻿

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بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 13:20

بالفيديو و لأول مرة..طليق الفنانة سميرة سعيد يكشف لأول مرة سبب انفصالهما‎

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الستات مايعرفوش يكدبوا | هاني مهنى: صداقتي بسميرة سعيد سر حبي لها
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