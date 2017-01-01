عاجل..حريق مهول بحافلة للنقل العمومي في البيضاء ﻿

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عاجل وخطير..شاب هاز جنوية وكَيْغوت ''الله أكبر'' بحي البرنوصي ''يُشرمل'' رجل أمن خاص ويُخرب سيارة طاكسي..وهذه هي التفاصيل الصادمة
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.