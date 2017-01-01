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بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 05:42

بالفيديو | هكذا رد بوتين على أخبار عن وجود مستمسكات لدى الأمن الروسي بشأن علاقات جنسية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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بوتين يعلق على تزوير فضائح بشأن ترامب
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