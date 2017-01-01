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بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 23:11

عمال النظافة يستنجدون بالملك محمد السادس من قلب الدار البيضاء (فيديو)

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عمال النظافة يستنجدون بالملك محمد السادس من قلب الدار البيضاء (فيديو)
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أمس 23:33 GMT

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