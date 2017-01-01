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بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 21:15

بالفيديو..الملك محمد السادس يُعين الجنرال عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية و يوشح أشهر سفير للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب

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الملك يُعين الجنرال عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية و يوشح أشهر سفير بالمغرب
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