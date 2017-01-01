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بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 15:20

رغم وجود تقنيات حديثة شاهد كيف يتم عصر الزيتون بأبسط الطرق التقليدية بإقليم وزان

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رغم وجود تقنيات حديثة شاهد كيف يتم عصر الزيتون بأبسط الطرق التقليدية بإقليم وزان
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