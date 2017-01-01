 وفاة رائد الفضاء الأمريكي يوجين سيرنان ﻿

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بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 02:55

وفاة رائد الفضاء الأمريكي يوجين سيرنان

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وفاة رائد الفضاء الأمريكي يوجين سيرنان
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