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هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 21:51

أول تصريح لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بعد انتخابه..الدفاع عن القضية الوطنية فوق كل الاعتبارات و نحن في الحاجة اليوم إلى توافقات أغلبيةً و معارضة

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أول تصريح لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بعد انتخابه
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