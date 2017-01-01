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بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 08:44

شاهد الدمار الذي خلفه تحطم طائرة شحن تركية فوق منازل السكان في ضواحي العاصمة القرغيزية

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شاهد الدمار الذي خلفه تحطم طائرة شحن تركية فوق منازل السكان في ضواحي العاصمة القرغيزية
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