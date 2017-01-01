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بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 02:52

مظاهرة في أقليم الباسك الاسباني تطالب بالافراج عن سجناء منظمة إيتا الانفصالية

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مظاهرة في أقليم الباسك الاسباني تطالب بالافراج عن سجناء منظمة إيتا الانفصالية
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مظاهرة في أقليم الباسك الاسباني تطالب بالافراج عن سجناء منظمة إيتا الانفصالية | قنوات أخرى

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