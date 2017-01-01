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بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 14:28

ساكنة زناتة وعين حرودة تحتج وترفض قرار إزالة منازلهم الصفيحية

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ساكنة زناتة وعين حرودة تحتج وترفض قرار إزالة منازلهم الصفيحية
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