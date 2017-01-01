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هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 13:15

مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي و رِيَب ليا البراكة فين كنعيش أنا ووليداتي

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مواطن محكور:حيث دويت على حقي بكاريان سوبيرا بالبيضاء..جرا عليا القايد من المحل ديالي
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