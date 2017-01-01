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بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 03:40

التلميذ الذي أضرم النار في جسده يكشف حقائق صادمة عن السبب الحقيقي الذي دفعه لمحاولة الانتحار..فيديو مؤثر

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التلميذ الذي أضرم النار في جسده يكشف حقائق صادمة عن السبب الحقيقي الذي دفعه لمحاولة الانتحار..
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