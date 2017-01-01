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بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 01:57

تشييع جنازة الممثلة كريمة مختار بعد وفاتها عن عمر ناهز 82 عاما

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تشييع جنازة الممثلة كريمة مختار بعد وفاتها عن عمر ناهز 82 عاما
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