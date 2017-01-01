 فيديو الإجتماع الذي طلبه الملك من بنكيران مع زعماء الأحزاب ﻿

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها علاش ما غادي يرفضوا | بوليتيك

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا

بالفيديو..نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

بالفيديو..نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب

انفراد: لهذه الأسباب لم يتحفظ المغرب حول مسألة الحدود قبل انضمامه للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

انفراد: لهذه الأسباب لم يتحفظ المغرب حول مسألة الحدود قبل انضمامه للاتحاد الإفريقي

وزارة الوردي: الدراسة التجريبية للقاح الأنفلونزا الموسمية لدى النساء الحوامل لا علاقة لها بأية صفقة تجارية | بوليتيك

وزارة الوردي: الدراسة ''التجريبية'' للقاح الأنفلونزا الموسمية لدى النساء الحوامل لا علاقة لها بأية

عاجل..ها شنو وقع للمغاربة بسبب الفايسبوك اليوم | نت 2.0

عاجل..ها شنو وقع للمغاربة بسبب الفايسبوك اليوم

فيديو صادم..مغربية دارت روينة في طائرة.. وها شنو دارو ليها البوليس الفرنسي | مجتمع

فيديو صادم..مغربية دارت روينة في طائرة.. وها شنو دارو ليها البوليس الفرنسي

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 21:02

فيديو الإجتماع الذي طلبه الملك من بنكيران مع زعماء الأحزاب

إعلانات
الإجتماع الذي أمر به الملك محمد السادس بنكيران مع زعماء الأحزاب
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

بان كي مون يؤكد أنّه مستعد لخدمة كوريا الجنوبية | قنوات أخرى

بان كي مون يؤكد أنّه مستعد لخدمة كوريا الجنوبية

الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية | قنوات أخرى

الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية

شاهد الفيلم المغربي رقصة الوحش 12- بجودة عالية | قنوات أخرى

شاهد الفيلم المغربي رقصة الوحش ''12-'' بجودة عالية

جرت العواصف بما لم يشته الزورق، فتاهَ آلاَنْ وابنتُه كْيُو في البحر | قنوات أخرى

جرت العواصف بما لم يشته الزورق، فتاهَ آلاَنْ وابنتُه كْيُو في البحر

أكثر من 2700 مركبة عسكرية أمريكية وقطع مرتبطة بها تصل إلى بولندا | قنوات أخرى

أكثر من 2700 مركبة عسكرية أمريكية وقطع مرتبطة بها تصل إلى بولندا

النمل الناري الأحمر يجتاح أستراليا و السلطات تدق ناقوس الخطر | قنوات أخرى

النمل الناري الأحمر يجتاح أستراليا و السلطات تدق ناقوس الخطر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

عاجل..فاجعة طرقية تهز اليوسفية.. وهذه هي حصيلة الضحايا

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها علاش ما غادي يرفضوا | بوليتيك

عاجل..وأخيرا...بن كيران يتراجع و يعرض على أخنوش و العنصر دخول الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة..وها

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حريق مهول بمحل تجاري يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز بالمحمدية

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..المافيا تقتل مغربيا في إيطاليا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية حرقو ليها الكْراية دارها بحي مبروكة وها شنو وقع ليها..للمساعدة | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

مغربية حرقو ليها الكْراية دارها بحي مبروكة وها شنو وقع ليها..للمساعدة

فيديو الإجتماع الذي طلبه الملك من بنكيران مع زعماء الأحزاب | قنوات أخرى

فيديو الإجتماع الذي طلبه الملك من بنكيران مع زعماء الأحزاب

نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب | تسجيلات صوتية

نبيلة منيب تكشف كواليس لقاء بن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس مجلس النواب

لحظة وصول جثمان المغربية التي توفيت في حادث سقوط طائرة مصرية في البحر المتوسط..شوفو ردة فعل الأهل و الجيران (فيديو جد مؤثر) | خارج البلاطو

لحظة وصول جثمان المغربية التي توفيت في حادث سقوط طائرة مصرية في البحر المتوسط..شوفو ردة فعل الأهل و الجيران (فيديو جد مؤثر)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.