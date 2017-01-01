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بتاريــخ : 13 يناير 2017 / 08:59

الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية

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الرئيس أوباما يفاجئ جو بايدن بمنحه وسام الحرية
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