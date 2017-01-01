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بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 15:50

بكاميرا خفية ..فيديو من قلب مستشفى الشيخ زايد..منع الزيارة على المصابة في الملهى الليلي بتركيا''نسيمة'' لخطورة حالتها الصحية

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فيديو من قلب مستشفى الشيخ زايد..منع الزيارة على المصابة في الملهى الليلي بتركيانسيمة
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