 ترامب – المؤتمر الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات ﻿

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بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 04:21

ترامب – المؤتمر الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات

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مسائية DW: ترامب المؤتمر الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات
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