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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 17:46

بالفيديو..أول بلوكاج حكومي في تاريخ المغرب في عهد الحسن الثاني

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‫عندما رفضت أحزاب الكتلة الوطنية وجود ادريس البصري في حكومة التناوب ورد القصر و الحسن الثاني
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