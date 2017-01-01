 دنيا بطمة تحصل على هدية مرصعة بالذهب ﻿

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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 15:31

دنيا بطمة تحصل على هدية مرصعة بالذهب

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دنيا بطمة تحصل على هدية أيباد مرصع بأحجار الشوارفسكي ومطلي ذهب
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