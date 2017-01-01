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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 13:45

فيديو مرعب يوضح لحظة تبادل إطلاق النار بين الشرطة التركية مع مسلحين

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Gaziantepte Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışma kamerada Vid
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