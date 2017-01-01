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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 22:18

فيديو الملك محمد السادس يطلق مشاريع جد مهمة بمراكش

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فرحة وهستيريا لساكنة مراكش بعد إطلاق مشاريع جد مهمة | كل ما قام به الملك بمراكش اليوم
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