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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 20:29

بسبب العدسات اللاصقة الطبية شاب مغربي أصيب بالعمى خاصو 4 المليون و تصريح مؤثر من والدته..كون كان في استطاعتي نحيّد عيني ونعطيها ليه كون دَرتها..للمساعدة

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بسبب العدسات اللاصقة الطبية شاب مغربي أصيب بالعمى خاصو 4 المليون و تصريح مؤثر من والدته
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