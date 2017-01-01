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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 9 يناير 2017 / 17:00

للمساعدة:متشرد تعرض للاعتداء بالبيضاء..قتلوني بالعصا ومنين جات سيارة الإسعاف مهزاتنيش حيث طاحت ليا لاكارط ودابا بغيت غير نتعالج

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متشرد تعرض للاعتداء بالبيضاء..قتلوني بالعصا ومنين جات سيارة الإسعاف مهزاتنيش حيث طاحت ليا لاكارط
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