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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 22:00

عاجل | تسريب أولى لحظات إطلاق النار بمطار فلوريدا.. فيديو صادم ويظهر كل ما حدث !

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Video of First Shots in Ft. Lauderdale Shooting | TMZ
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