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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 03:11

فرنسا تفعل قانونا أوروبيا لمقاطعة منتجات المستوطنات

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فرنسا تفعل قانونا أوروبيا لمقاطعة منتجات المستوطنات
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