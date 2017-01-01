 ‫فيديو الطائرة الخاصة التي نقلت الشخص الذي قبّل الملك رأسه بعد تعرضه لاصابة بليغة في حادث احتراق حافلة ﻿

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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 22:11

‫فيديو الطائرة الخاصة التي نقلت الشخص الذي قبّل الملك رأسه بعد تعرضه لاصابة بليغة في حادث احتراق حافلة

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‫طائرة خاصة نقلت الشخص الذي قبّل الملك رأسه بعد تعرضه لاصابة بليغة في حادث احتراق حافلة
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