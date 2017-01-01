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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 20:30

فيديو ينال إعجاب المغاربة.. الملك محمد السادس يقبل رأس مصاب بعد فاجعة أكادير في فيديو رائع

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الملك محمد السادس يزور احد الناجين من حادث احتراق حافلة لركاب باكادير
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