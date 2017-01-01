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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 13:18

بالفيديو.. أول تصريح للسائق الذي احترقت حافلته وراح ضحيتها 11 شخص

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احتراق حافلة ومصرع 11 شخص نواحي أكادير + تصريحات الركاب والسائق كتب لهم عمر جديد
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